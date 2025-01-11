Луценко у бікіні блиснула рельєфним пресом на дошці для серфінгу. Фото

Юлія Леськова 11 січня, 11:13
Аніта Луценко попозувала для фото
Фото з Instagram Аніти Луценко

Зіркова тренерка Аніта Луценко влаштувала собі зимові канікули у Таїланді та похизувалася у своєму Instagram рельєфним пресом у бікіні.

Аніта на відпочинку покаталася на серферській дошці, сходила на екскурсії, прогулялася нічними вулицями та насолодилася часом з близькими - подругою Оленою та донечкою Мією.

"Чудова подорож", - підписала світлини тренерка.


Аніта Луценко у бікіні на фото

Аніта похвалилася стрункою фігурою на тлі неймовірних краєвидів

Аніта Луценко з подругою на відпочинку
Фото з Instagram Аніти Луценко
Аніта Луценко на фото з подругою

Аніта показала селфі з нічної прогулянки

До речі, нещодавно Аніта Луценко розповіла своїм підписникам, що таке комфортна їжа та як вона впливає на організм.

Наприкінці листопада Луценко показала спільне фото з донечкою Мією та показала, як вони обоє змінилися з 2021.

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