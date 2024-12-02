"Зафіксували намертво": Саша Бо наробила портретів із зачіскою-вензелями. Фото

Марія Мельник 2 грудня, 15:00
Саша Бо в шубі
фото з Instagram

Українська блогерка Олександра Тарнавська, яка більш відома як Саша Бо, з експериментів над обличчям перейшла на волосся.

Цього разу Саша показалася з оновленою зачіскою з візерунком на лобі.

Новий образ так сподобався блогерці, що вона вирішила змінити головне фото профілю.


Cаша Бо з оновленою зачіскою

"Зафіксували намертво", - розповіла про свою зачіску Саша Бо

фото з Instagram
Саша Бо з візерунком на лобі

Для гостроти образу блогерка ще й зробила ламінування брів

Оновлена зачіска Бо

Такі вензеля точно треба вигуляти на якомусь заході

Як відомо, Саша Бо перепробувала чимало тонувать і зачісок. Однак найбільше блогерка епатувала у липні минулого року, коли зробила каре і відрізала чубчик.

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Саша БО
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