"Про маленьку дівчинку і її перший тортик": Саша Бо помилувалася нарядною донею в її перший день народження. Фото, відео

Марія Ткаченко 21 листопада, 12:15
Саша Бо і її донька
Фото з Instagram Саші Бо

21-го листопада третя дитина блогерки Саші Бо (Олександри Тарнавської), донечка Віра святкує свій перший день народження.

Зіркова матуся привітала малу в Instagram та поділилася тематичним фотосетом із першим Віриним тортиком.

"Історія про маленьку дівчинку і її перший тортик. Це був найшвидший рік, сповнений щирого сміху, дитячого запаху та любові. Дякую всім за вітання! Колись я покажу Вірусі всі ваші коментарі!", - пообіцяла Саша.

Дитина Саші Бо

Вірі виповнився рочок

Саша Бо привітала доньку з днем народження

Іменинниці дозволили скуштувати її першого торта

У сторіс же блогерка похвалилася "подарунком", який сама Віра з нагоди свого свята зробила мамі й татові: перші самостійні кроки.

Саша Бо показала доньку

Оце так свято вийшло!

Як відомо, Віра - дочка Саші Бо від чинного супутника життя, Платона Тарнавського. Від попереднього шлюбу, з блогером Ігорем Пустовітом у жінки є двоє синів, Данило і Євген.

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