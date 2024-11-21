"Про маленьку дівчинку і її перший тортик": Саша Бо помилувалася нарядною донею в її перший день народження. Фото, відео
21-го листопада третя дитина блогерки Саші Бо (Олександри Тарнавської), донечка Віра святкує свій перший день народження.
Зіркова матуся привітала малу в Instagram та поділилася тематичним фотосетом із першим Віриним тортиком.
"Історія про маленьку дівчинку і її перший тортик. Це був найшвидший рік, сповнений щирого сміху, дитячого запаху та любові. Дякую всім за вітання! Колись я покажу Вірусі всі ваші коментарі!", - пообіцяла Саша.
У сторіс же блогерка похвалилася "подарунком", який сама Віра з нагоди свого свята зробила мамі й татові: перші самостійні кроки.
Як відомо, Віра - дочка Саші Бо від чинного супутника життя, Платона Тарнавського. Від попереднього шлюбу, з блогером Ігорем Пустовітом у жінки є двоє синів, Данило і Євген.
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