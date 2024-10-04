Саша Бо з чоловіком замилували пристрасними цілунками на тлі осіннього Львова

Марія Мельник 4 жовтня, 14:45
Саша Бо у цілунках з чоловіком
фото st_ioanna1

Блогерка Саша Бо наробила романтичних фото зі своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським.

На спільних знімках подружжя покружляло у міцних обіймах і пристрасно поцілувалося перед об'єктивом.

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Нагадаємо, блогерка вже була заміжня за блогером Ігорем Пустовітом, у шлюбі з яким у них народилося двоє синів, Данило і Євген. Про стосунки із Тарнавським Бо оголосила на наступний день після розлучення з першим чоловіком. У вересні 2022-го Саша побралася з коханим. А у листопаді 2023-го вона народила доньку Віру від Платона.

У вересні подружжя відсвяткувало другу річницю шлюбу.

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