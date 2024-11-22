Червоний дрес-код і торт-карусель: Саша Бо в обіймах чоловіка показала, як святкували 1-річчя доньки
Багатодітна мати Саша Бо у своєму Insta-акаунті більше реклами постить хіба що фемілі-зйомки.
Цього разу блогерка з Івано-Франківська наробила спільних фото з чоловіком Платоном та показала, як святкували день народження 1-річної доньки Віри.
Окрім усмішок, подарунків і квітів однією з головних прикрас заходу став великий і цікавий торт.
Нагадаємо, днями Саша Бо пожалілася на розлад, у який раніше не вірила.
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