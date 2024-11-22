Червоний дрес-код і торт-карусель: Саша Бо в обіймах чоловіка показала, як святкували 1-річчя доньки

Марія Мельник 22 листопада, 17:10
Cаша Бо з чоловіком і донькою Вірою
фото з Instagram

Багатодітна мати Саша Бо у своєму Insta-акаунті більше реклами постить хіба що фемілі-зйомки.

Цього разу блогерка з Івано-Франківська наробила спільних фото з чоловіком Платоном та показала, як святкували день народження 1-річної доньки Віри.

Окрім усмішок, подарунків і квітів однією з головних прикрас заходу став великий і цікавий торт.


Сімейне фото Тарнавських

Родина вбралася у різні відтінки червоного

Син Саші Бо

А от старший син Данило обрав сірий

До вибору торта теж підійшли серйозно, ба більше, відтворили мініверсію Віри

До вибору торта теж підійшли серйозно, ба більше, відтворили мініверсію Віри

Фігурка дійсно дещо нагадує іменинницю

Фігурка дійсно дещо нагадує іменинницю

Нагадаємо, днями Саша Бо пожалілася на розлад, у який раніше не вірила.

Читайте також:

"Як не йо*нутись у материнстві": Саша Бо поміркувала про розподіл обов'язків між чоловіками та жінками

Саша Бо у ліжку підставила камері свою татуйовану спину. Фото

Саша Бо замилувала дочкою-білочкою на тлі прикрашеної ялинки та поділилася секретом декору

Саша БО
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів