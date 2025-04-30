Шульгіна в бікіні у четверту річницю стосунків похизувалася новим кольором волосся

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна наробила фото на Гаваях.

У своєму Instagram 37-річна мама двох доньок показалася в купальнику і з оновленим відтінком волосся.

"Селфі з фотосесій на Гаваях. До речі, я так і не дізналася вашої думки щодо мого блонду", - написала Шульгіна.

Чи помітили ви новий відтінок волосся блогерки?

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Саша також нагадала, що вони з коханим (якого вона лагідно називає Суперменом) святкують 4 роки разом.

Нагадаємо, більше 5 років тому Саша переїхала з України у США, де знайшла своє кохання і народила двох доньок, - Анжеліну та Аспен. Раніше Шульгіна пояснювала, чому народжувати після 34 - нормально і які в цьому переваги.