Шульгіна в бікіні у четверту річницю стосунків похизувалася новим кольором волосся
Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна наробила фото на Гаваях.
У своєму Instagram 37-річна мама двох доньок показалася в купальнику і з оновленим відтінком волосся.
"Селфі з фотосесій на Гаваях. До речі, я так і не дізналася вашої думки щодо мого блонду", - написала Шульгіна.
Саша також нагадала, що вони з коханим (якого вона лагідно називає Суперменом) святкують 4 роки разом.
Нагадаємо, більше 5 років тому Саша переїхала з України у США, де знайшла своє кохання і народила двох доньок, - Анжеліну та Аспен. Раніше Шульгіна пояснювала, чому народжувати після 34 - нормально і які в цьому переваги.
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