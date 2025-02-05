"Худну за допомогою думок": Шульгіна розказала, скільки разів на день їсть та як вчить дочок любити себе

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка за останні два роки двічі стала мамою, наробила фото з доньками у Маямі.

У своєму Instagram 37-річна блогерка також відповіла на запитання підписників про принцип харчування і виховання дівчат, Анжеліки й Аспен.

За словами Шульгіної, головне у вихованні - любов.

"Любити безумовно й показувати це: у словах, вчинках, дотиках. Давати правильні настанови: "у тебе все вийде, ти – молодець. Ти – красива, розумна, талановита, я вірю в тебе і завжди поруч".

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Не сварити за оцінки чи невдачі. Не нав’язувати свої нереалізовані мрії ("Я не стала актрисою, тож зроблю актрисою свою доньку"). Розвивати таланти, слухати дитину. Давати їй емоційний та фізичний захист. Відверто спілкуватися. Не кричати (можна підвищувати тон, але без агресії). І, звісно, бути прикладом, адже діти на 80% переймають модель поведінки батьків", - зазначила Шульгіна.

Блогерка старанно працює над самооцінкою дівчат

Саша, яка любить хизуватися своїм тілом, також розказала, як харчується, щоби тримати форму.

"Скільки хочу і коли хочу. Виходить десь 4 рази. Але я багато рухаюся й витрачаю багато енергії, тому їм солодке. Ну і завдяки медитаціям у мене налагоджений контакт із тілом. Якщо мені потрібно схуднути, я роблю це за допомогою думок", - зантригувала вона.

Фігура Шульгіної - мотивація для мам

На фото - старша донька блогерки Анжеліка

І молодша Аспен

Шульгіна працює не лише над самооцінкою доньок, а й підписників.

Нагадаємо, нині Саша з родиною перебувають у Маямі, щоби перечекати наслідки пожеж у Лос-Анджелесі.

У січні вона показувала, як евакуювалася від стихійного лиха.