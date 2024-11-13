Шульгіна на мексиканському фестивалі оголила пружне тіло у відвертих луках

фото з Instagram

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна показалася на фестивалі ONDALINDА у Мексиці.

Мама двох доньок вбралася у зухвалі епатажні луки, які закарбувала у себе в Insta-стрічці.

Саша запропонувала підписникам обрати найкращий з її аутфітів.

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Шульгіна виховує двох доньок - Анджеліну і Аспен. Першу доньку блогерка народила у червні 2022-го (у віці 34 роки), а молодшу Аспен - у жовтні минулого року фото з Instagram

Саша зі своїм коханим Суперменом мають чудову форму, і не дивно, адже пара ходить здебільшого на спортивні побачення

Вже за два місяці після пологів блогерка активно займалася у спортзалі і повернула свою довагітну форму

А який з аутфітів найбільше подобається вам?

Як відомо, за два останні роки, на які припали обидві вагітності Шульгіної, вона набрала і скинула близько 40 кіло.

До речі, блогерка з тих, хто вперше народила у 34. Раніше вона руйнувала міфи про вагітність після 30.