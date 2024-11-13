Шульгіна на мексиканському фестивалі оголила пружне тіло у відвертих луках
Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна показалася на фестивалі ONDALINDА у Мексиці.
Мама двох доньок вбралася у зухвалі епатажні луки, які закарбувала у себе в Insta-стрічці.
Саша запропонувала підписникам обрати найкращий з її аутфітів.
Як відомо, за два останні роки, на які припали обидві вагітності Шульгіної, вона набрала і скинула близько 40 кіло.
До речі, блогерка з тих, хто вперше народила у 34. Раніше вона руйнувала міфи про вагітність після 30.
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