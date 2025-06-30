Шульгіна в бікіні показала, що сталося з її тілом через два місяці після відмови від певних продуктів

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка за останні два роки двічі стала мамою, показала, як повернулася у форму.

У своєму Instagram киянка, яка вже тривалий час живе у США, розказала, завдяки чому підсушилася за 8 тижнів.

"Секрет стрункості розкрито - ніякого цукру, глютену і лактози впродовж 8 тижнів", - поділилася блогерка.

Хочете мати таку форму як Саша? Доведеться на 2 місяці відмовитись від солоденького...

Блогерка за останні два роки скинула близько 40 кіло

Саша Шульгіна посвітила і підсушеними сідницями

Нагадаємо, свою першу доньку Анджеліну Саша народила у червні 2022-го (у віці 34 роки), а молодшу Аспен - у жовтні минулого року.

Раніше Саша розказувала, як скидала вагу після пологів.