"Дитині закривають третє око": Шульгіна розказала, чи хрестила доньок та чи планує поповнення

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Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка, лайф-коуч і мама двох доньок Саша Шульгіна, яка вже довгий час мешкає у США, відповіла на запитання підписників про особисте.

38-річна блогерка зізналася, чи планує ще дітей, та відповіла, чи хрестила своїх дівчат, Анджеліну і Аспен.

"Не вірю у хрещення, бі більше, вважаю, що дитині закривають третє око. Вірю в Бога-Творця, але не в церкви й релігію", - розповіла про свою позицію Саша.

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Праворуч від Саші - старша дочка Анджеліна, ліворуч - Аспен

Шульгіна також зазначила, що не планувала більше двох нащадків.

"Вважаю, що чим більше дітей, тим менше їм уваги й любові, тим більш травмованими вони виростуть. Дуже складно якісно проводити час із дітьми, коли їх багато, а на нянь я дітей перекладати не хочу", - зазначила блогерка.

Нагадаємо, раніше Шульгіна, яка вперше стала мамою у 34, назвала переваги вагітності у свідомому віці.