"Ти моє все": Бабкін привітав дружину з 39-річчям ніжностями біля води. Відео

Бабкін романтичним відео привітав дружину з днем народження

Співак Сергій Бабкін привітав дружину Сніжану з 39-річчям.

Музикант зробив це романтично, і закарбував їхні ніжні цілунки на тлі води.

"З днем народження, моє все!", - підписав відео Бабкін.

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Подружжя дуже постаралося для святкової листівки

Як відомо, Сніжана і 45-річний Сергій виховують двох спільних дітей: дочку Веселину та Єлисея. У Сергія також є син Ілля від попередніх стосунків. І хоча подружжя постить палкі цілунки і зізнається одне одному в коханні, у стосунках Бабкіних не завжди все було так чудово. У березні 2021-го дружина розповідала про регулярні зради з боку чоловіка, та чому досі не розлучилася з ним. Як виявилося, на сексуальному рахунку Сергія було понад 100 жінок.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення музиканта хейтили через те, що він виїхав з України до Німеччини, хоча мав на це законне право як батько трьох дітей. У листопаді родина повернулася на батьківщину і нині мешкає тут.