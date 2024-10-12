"Холостячка" Шакіра у бікіні звабливо покрутила стегнами під свій новий трек. Відео

Фото з Instagram Шакіри

Колумбійська співачка Шакіра, яка у вересні обурилася фанатом, який намагався зняти що у неї під сукнею під час концерту, влаштувала запальні танці у бікіні на яхті.

Відео співачка поділилася у своєму Instagram.

На кадрах співачка стоїть на диванчику та тримається руками за дах яхти. Вона одягнена лише купальник з бахромою, ніжно-блакитного кольору.

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Також на відео є кадри з автомобіля та показано, як Шакіра катається на водному бодрі.

На відео співачка виконує свою нову пісню "Soltera" (Холостячка, - ред.).

Шакіра поділилася кадрами зі свого майбутнього кліпу Фото з Instagram Шакіри

Танці на яхті теж будуть у відеороботі

"Одне з найкумедніших відео у моєму житті! Сподіваюся, вам сподобається!" - написала співачка

Нагадаємо, Шакіра жила у цивільному шлюбі з футболістом Жераром Піке 11 років. Пара розійшлася через зраду Піке.

Як відомо, співачка зізнавалася, що вірила у "кохання до смерті" з колишнім.

Також вона розповідала, що не розчарувалася у чоловіках.