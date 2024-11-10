Зваблива Шарліз Терон у корсетній сукні посвітила бюстом для ч/б фото

Юлія Леськова 10 листопада, 11:38
Шарліз Терон попозувала для фото
Фото з Instagram Шарліз Терон

49-річна американська акторка та продюсерка Шарліз Терон потішила шанувальників новими сексі фото.

Світлинами, на яких вона позує у звабній сукні з корсетом, зірка поділилася у своєму Instagram.

Для млосних кадрів Шарлін обрала вбрання з глибоким декольте та драпуванням від бренду Schiaparelli. Плаття ідеально підкреслило струнку фігуру акторки.


Шарлін Терон попозувала для фото

Шарліз похвалилася фігурою на ч/б фото

Шарліз Терон в ефектній сукні

Сукня ідеально підкреслила вигини Терон

Шарлін Терон у сукні відомого бренду

І корсет, і глибоке декольте - не сукня, а мрія

До слова, образи Терон останнім часом доволі сексуальні. Улітку акторка світила довгими ніжками у мінісукні на івенті Louis Vuitton.

Як відомо, у травні минулого року ходили чутки, що Шарліз крутить роман з фотомоделлю Алексом Дмітрієвічем.

Читайте також:

Шарліз, 48 рочків: Терон із доньками відірвалася у парку розваг. Фото

Шарліз Терон зводила на модне шоу 7-річну дочку з брендовою торбинкою. Фото

Замінила Шарліз Терон: Ріанна у золоті та перлинах з'явилася в легендарній рекламі парфумів Dior. Відео

Шарліз Терон
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів