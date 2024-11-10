Зваблива Шарліз Терон у корсетній сукні посвітила бюстом для ч/б фото
49-річна американська акторка та продюсерка Шарліз Терон потішила шанувальників новими сексі фото.
Світлинами, на яких вона позує у звабній сукні з корсетом, зірка поділилася у своєму Instagram.
Для млосних кадрів Шарлін обрала вбрання з глибоким декольте та драпуванням від бренду Schiaparelli. Плаття ідеально підкреслило струнку фігуру акторки.
До слова, образи Терон останнім часом доволі сексуальні. Улітку акторка світила довгими ніжками у мінісукні на івенті Louis Vuitton.
Як відомо, у травні минулого року ходили чутки, що Шарліз крутить роман з фотомоделлю Алексом Дмітрієвічем.
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