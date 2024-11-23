У яскравих рюшах та обтислій сукні: голоплеча Шерон Стоун вразила образом на хіднику в Італії. Фото
Американська акторка Шерон Стоун відвідала 42-й Туринський кінофестиваль та вразила публіку неймовірним образом.
66-річна Шерон вийшла на червону доріжку у червоно-срібному платті без бретелей і з глибоким декольте. Сукня з паєтками виконана у корсетному стилі.
Однак справжньою родзинкою образу зірки стала об'ємна червона накидка з рюшами, яка чудово гармоніювала з сукнею.
Свій аутфіт Стоун доповнила червоними туфлями на підборах.
Нагадаємо, у липні цього року Шерон Стоун знялася у мереживній білизні.
Як відомо, взимку цього року Шерон поділилася історією про те, як її обманув пластичний хірург.
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