У яскравих рюшах та обтислій сукні: голоплеча Шерон Стоун вразила образом на хіднику в Італії. Фото

Як вам образ зірки "Основного інстинкту"? Фото Getty Images

Американська акторка Шерон Стоун відвідала 42-й Туринський кінофестиваль та вразила публіку неймовірним образом.

66-річна Шерон вийшла на червону доріжку у червоно-срібному платті без бретелей і з глибоким декольте. Сукня з паєтками виконана у корсетному стилі.

Однак справжньою родзинкою образу зірки стала об'ємна червона накидка з рюшами, яка чудово гармоніювала з сукнею.

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Свій аутфіт Стоун доповнила червоними туфлями на підборах.

Шерон мала неймовірний вигляд у яскравому ансамблі Фото Getty Images

Нагадаємо, у липні цього року Шерон Стоун знялася у мереживній білизні.

Як відомо, взимку цього року Шерон поділилася історією про те, як її обманув пластичний хірург.