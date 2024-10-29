Шевченко привітав первістка з ювілеєм та показав себе молодого. Фото

Марія Мельник 29 жовтня, 13:15
Шевченко з сином Джорданом у Києві
фото з Instagram

Футболіст і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав з ювілеєм старшого сина Джордана.

З нагоди 20-річчя хлопця батько запостив спільні з ним фото та нагадав, як виглядав більше 15 років тому.

"З 20-річчям, Джордане! Ми дуже пишаємося тобою", - коротко написав Андрій.


Шевченко і його ще тоді малий син

Впізнаєте такого Андрія?

Не забула привітати хлопця і мама. Крістен також нагадала, як виглядала в молодості.

Пазік з чоловіком і новонародженим Джорданом

Схоже, на фото Пазік приблизно 26 років

У дописі запостили і фото іменинника з дівчиною, яка, ймовірно, є або коханою, або подругою Джордана

У дописі запостили і фото іменинника з дівчиною, яка, ймовірно, є або коханою, або подругою Джордана

Як відомо, окрім Джордана Шевченко та Крістен Пазік виховують ще трьох синів: Крістіана, Александра і молодшого Райдера-Габріеля.

У липні 2023-го Джордан закінчив Королевський коледж у Вімблдоні. А у жовтні хлопець став студентом Єльського університету та заявив, що почав вивчати українську.

Читайте також:

Шевченко з сином привітали Світоліну з черговою перемогою на Вімблдоні. Фото

Шевченко милим фото привітав своє кохання з 46-річчям

Шевченко показав, як провів 49-річчя з дружиною та сином-студентом у США. Фото

Шевченко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів