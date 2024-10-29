Шевченко привітав первістка з ювілеєм та показав себе молодого. Фото
Футболіст і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав з ювілеєм старшого сина Джордана.
З нагоди 20-річчя хлопця батько запостив спільні з ним фото та нагадав, як виглядав більше 15 років тому.
"З 20-річчям, Джордане! Ми дуже пишаємося тобою", - коротко написав Андрій.
Не забула привітати хлопця і мама. Крістен також нагадала, як виглядала в молодості.
Як відомо, окрім Джордана Шевченко та Крістен Пазік виховують ще трьох синів: Крістіана, Александра і молодшого Райдера-Габріеля.
У липні 2023-го Джордан закінчив Королевський коледж у Вімблдоні. А у жовтні хлопець став студентом Єльського університету та заявив, що почав вивчати українську.
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