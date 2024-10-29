Шевченко привітав первістка з ювілеєм та показав себе молодого. Фото

Футболіст і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав з ювілеєм старшого сина Джордана.

З нагоди 20-річчя хлопця батько запостив спільні з ним фото та нагадав, як виглядав більше 15 років тому.

"З 20-річчям, Джордане! Ми дуже пишаємося тобою", - коротко написав Андрій.

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Впізнаєте такого Андрія?

Не забула привітати хлопця і мама. Крістен також нагадала, як виглядала в молодості.

Схоже, на фото Пазік приблизно 26 років

У дописі запостили і фото іменинника з дівчиною, яка, ймовірно, є або коханою, або подругою Джордана

Як відомо, окрім Джордана Шевченко та Крістен Пазік виховують ще трьох синів: Крістіана, Александра і молодшого Райдера-Габріеля.

У липні 2023-го Джордан закінчив Королевський коледж у Вімблдоні. А у жовтні хлопець став студентом Єльського університету та заявив, що почав вивчати українську.