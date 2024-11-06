Шкіряний тренч і мікроспідничка: Белуччі в ефектних образах з'явилася в китайському глянці

Марія Ткаченко 6 листопада, 16:00
Моніка Белуччі
Фото Getty Images

Італійська актриса Моніка Белуччі стала окрасою чергового світового глянцю. Цього разу поталанило китайському ELLE, який запросив 60-річну зірку на обкладинку свого грудневого номеру.

Дама серця режисера Тіма Бертона позувала у прикрасах Cartier та вишуканих луках, зокрема в шоколадному шкіряному тренчі та чорному напівпрозорому вбранні з топом і мініспідницею.

Кілька світлин кінодіва опублікувала в своєму Instagram.


Акторка Моніка Белуччі

Моніка Белуччі з'явилася в китайському глянцевому журналі

Фото JUANKR для ELLE China
Найстарша дівчина Бонда Моніка Белуччі

У вересні акторці виповнилося 60 років

Кінозірка Моніка Белуччі

Нагадаємо, від ексчоловіка Венсана Касселя Моніка має двох доньок: 20-річну Деву та 14-річну Леоні.

Нещодавно ТаблоID розповідав інші цікаві факти про легендарну акторку: як вона мало не стала юристкою та в якому віці заробила свій перший мільйон.

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