Шкіряний тренч і мікроспідничка: Белуччі в ефектних образах з'явилася в китайському глянці
Італійська актриса Моніка Белуччі стала окрасою чергового світового глянцю. Цього разу поталанило китайському ELLE, який запросив 60-річну зірку на обкладинку свого грудневого номеру.
Дама серця режисера Тіма Бертона позувала у прикрасах Cartier та вишуканих луках, зокрема в шоколадному шкіряному тренчі та чорному напівпрозорому вбранні з топом і мініспідницею.
Кілька світлин кінодіва опублікувала в своєму Instagram.
Нагадаємо, від ексчоловіка Венсана Касселя Моніка має двох доньок: 20-річну Деву та 14-річну Леоні.
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