Кассель в ювілей Белуччі несподівано пригадав їхній шлюб на показав її зворушливі фото з дочками

30-го вересня одна з найвідоміших італійок сучасності, актриса Моніка Белуччі відзначає 60-річчя. Із нагоди цього красуню привітали не лише чимало друзів та близьких, але і її ексчоловік, французький актор Венсан Кассель.

Зворушливу архівну світлину часів їхнього шлюбу, на якій Белуччі позує з двома їхніми доньками Девою і Леоні, чоловік запостив до сторіс в Instagram, а також виклав ч/б фото колишньої зі старшою дівчинкою.

"Із днем народження, Моніко", – лаконічно написав він та додав емодзі білого сердечка.

Моніка із крихітною Леоні та сплячою Девою скрін з Instagram

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"Сім'я", – написав Кассель під фото фото з Instagram Венсана Касселя

Цікаво, що після розриву Кассель та Белуччі майже не комунікували публічно. Вони не потрапляли в кадр папараці разом, не згадували один про одного в інтерв’ю, а також, вітаючи з днем народження доньок у мережі, уникали спільних фото.

Офіційно про розлучення пара оголосила у 2013-му. На той момент вони прожили разом 17 років. Жодного пояснення про причини розриву зірки також не надали.

Нагадаємо, більше про стосунки з Касселем, а також про цікаві факти з життя Моніки Белуччі читайте у попередньому матеріалі.