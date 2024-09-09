64-річного Пенна підловили за поцілунками з юною актрисою з Молдови. Фото

Американський актор і режисер Шон Пенн, здається, знову з головою поринув у нові романтичні стосунки.

64-річний актор, якого у грудні 2023-го бачили на пляжі в Малібу з актрисою Наталі Келлі, днями потрапив в об’єктив папараці вже із новою пасією, молдавською актрисою на ім’я Валерія Ніков, пише Page Six.

Пару помітили в Іспанії. Закохані не стримували почуттів та цілувалися на вулиці. Цікаво, що в мережі немає точної інформації щодо вік дівчини. Видання припускає, що їй наразі до 30 років.

Водночас, на сайті з пошуку талантів E-Talenta є профіль Валерії, на якому вказаний її рік народження – 1998-й. Якщо вірити інформації з профайлу, Валерія народилася у Молдові, а проживає у Франції. Володіє румунською, українською, російською, а також англійською, французькою, іспанською та італійською.

У соцережах дівчини мало контенту, проте є кілька відео з проб. На них вона розмовляє французькою мовою фото з Instagram Валерії

Портфоліо в акторки принаймні поки невелике. Здебільшого складається з малобюджетних французьких стрічок.

Нагадаємо, у червні в інтерв’ю The New York Times Шон Пенн прокоментував своє особисте життя. Актор заявив, що "йому більше не розіб’ють серце".

Пенн, як відомо, був тричі одружений. Вперше зірка пішов до вівтаря зі співачкою Мадонною. Згодом актор пов'язав себе шлюбом із актрисою Робін Райт. Втретє Пенн побрався із молодшою на 30 років акторкою Лейлою Джордж. Проте шлюб тривав усього 2 роки.