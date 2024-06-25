"Мені не завдаватимуть болю": 63-річний Шон Пенн зізнався, чи вільне його серце

63-річний голлівудський актор і режисер Шон Пенн хоч і рідко коментує особисте життя, проте і не приховує його.

У новому інтерв’ю The New York Times зірка вирішив пролити світло щодо своєї любовної біографії й пояснив, чи зайняте його серце.

"Я – вільний. Якщо я перебуватимув стосунках, то все одно буду вільним, або я в них не перебуватиму, і мені не завдаватимуть болю. Я не відчуваю, що моє серце знову розіб'ється через любовні стосунки", – сказав він.

Пенн відверто розказав, чи зайняте його серце фото Balazs Gardi

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До речі, згадали також в розмові і його ексдружину, співачку Мадонну. Зокрема, актор розповів, що має хороші стосунки з нею. Виявяється, саме Пенн, який підтримує Україну від самого початку повномасштабного вторгнення, попросив колишню опублікувати відео на підтримку саміту миру у Швейцарії.

"Вона та, кого я люблю… Виявляється, набагато швидше можна відновити дружбу після розлучення, якщо у справу не залучені діти. У мене з Робін (Робін Райт – друга дружина Пенна - ред.) це зайняло чимало часу. Було багато драми. Хоча набагато важливіше відновити цю дружбу, якщо таки діти залучені до процесу, хоч це і не легко, правильо?", – риторично підсумував Пенн.

Мадонна і Шон Пенн мають гарні стосунки фото з instagram Мадонни

Як відомо, актору за останні кілька років мав романи з кількома жінками. Серед них українська актриса Ольга Коротяєва, з якою він приїздив до України у вересні 2022-го.

Узимку 2023-го зірку помітили на пляжі в Маямі із іншою акторкою Наталі Келлі. Пара трималася за руки, проте, які саме в них були стосунки – невідомо.

Нагадаємо, Шон Пенн був одружений тричі. Перший шлюб із Мадонною тривав 4 роки і закінчився у 1989-му. Другий союз із актрисою Робін Райт протримався найдовше. Пара була разом із 1996-го по 2010-й. Втретє зірка пішов до вівтаря із актрисою Лейлою Джордж, яка була молодшою на 30 років. Шлюб тривав 2 роки і у 2022-му вони остаточно роійшлися.