Робін Райт у Києві попозувала для ФОТО з Зеленськими та Джамалою
25 серпня 2021, 09:30
Американська акторка, зірка серіалу "Картковий будинок" Робін Райт завітала до Києва на Саміт перших леді та джентльменів.
У своєму Instagram вона поділилася фото з події та подякувала президентському подружжю, Володимиру та Олені Зеленським.
"Для мене честь бути частиною Київського саміту перших леді та джентльменів", - зазначила Райт.
Поспілкувалася американська гостя й зі співачкою Джамалою.
Єлизаветі Юрушевій та дружині заступника голови ОП Кирила Тимошенка, Альоні теж пощастило поспілкуватися з Райт та зробити з нею фото.
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Нагадаємо, Робін публічно підтримувала Джо Байдена, хоча багато кому хотілося би колись побачити в Білому домі саме її.
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