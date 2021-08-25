Робін Райт у Києві попозувала для ФОТО з Зеленськими та Джамалою

Середа, 25 серпня 2021, 09:30

Американська акторка, зірка серіалу "Картковий будинок" Робін Райт завітала до Києва на Саміт перших леді та джентльменів.

У своєму Instagram вона поділилася фото з події та подякувала президентському подружжю, Володимиру та Олені Зеленським.

 
Робін Райт відвідала українську столицю
фото з instagram райт

"Для мене честь бути частиною Київського саміту перших леді та джентльменів", - зазначила Райт.

 
Цікаво, що це акторка розказує президентові
 
55-річна Райт узяла участь у Київському саміті перших леді та джентльменів
 
 
 
Дружина президента Європейської Ради Амелі Дербаудренгьєн-Мішель, перша леді Латвії Андра Левіте, Олена Зеленська, перша леді Литви Діана Науседен, перша леді Сербії Тамара Вучич, донька президента Лівану Клодін Аун
фото з instagram зеленської 

Поспілкувалася американська гостя й зі співачкою Джамалою.

 
Робін та Джамала позували в ефектних брючних костюмах
фото з instagram джамали 
 
Чий лук вам більше до вподоби?
 
 

Єлизаветі Юрушевій та дружині заступника голови ОП Кирила Тимошенка, Альоні теж пощастило поспілкуватися з Райт та зробити з нею фото. 

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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

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Публикация от Alyona Timoshenko (@timoshenko_alyona)

Нагадаємо, Робін публічно підтримувала Джо Байдена, хоча багато кому хотілося би колись побачити в Білому домі саме її.


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