Робін Райт у Києві попозувала для ФОТО з Зеленськими та Джамалою

Американська акторка, зірка серіалу "Картковий будинок" Робін Райт завітала до Києва на Саміт перших леді та джентльменів.

У своєму Instagram вона поділилася фото з події та подякувала президентському подружжю, Володимиру та Олені Зеленським.

Робін Райт відвідала українську столицю фото з instagram райт

"Для мене честь бути частиною Київського саміту перших леді та джентльменів", - зазначила Райт.

Цікаво, що це акторка розказує президентові

55-річна Райт узяла участь у Київському саміті перших леді та джентльменів

Дружина президента Європейської Ради Амелі Дербаудренгьєн-Мішель, перша леді Латвії Андра Левіте, Олена Зеленська, перша леді Литви Діана Науседен, перша леді Сербії Тамара Вучич, донька президента Лівану Клодін Аун фото з instagram зеленської

Поспілкувалася американська гостя й зі співачкою Джамалою.

Робін та Джамала позували в ефектних брючних костюмах фото з instagram джамали

Чий лук вам більше до вподоби?

Єлизаветі Юрушевій та дружині заступника голови ОП Кирила Тимошенка, Альоні теж пощастило поспілкуватися з Райт та зробити з нею фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alyona Timoshenko (@timoshenko_alyona)

Нагадаємо, Робін публічно підтримувала Джо Байдена, хоча багато кому хотілося би колись побачити в Білому домі саме її.