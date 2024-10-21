"Сміюся, коли пишуть, що це генетика": Шульгіна в спідньому похвалилася тілом, яке повернула після двох вагітностей
Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка за останні два роки двічі стала мамою, похизувалася роботою над своєю фігурою.
В Instagram 37-річна блогерка запостила відео, де потанцювала зі старшою донькою і показала підтягнуте тіло.
"Мама однорічної та дворічної дитини, 37 років. Ось думаю, можливо, провести марафон на тему "як повернути своє тіло?", - запитала у підписників Шульгіна.
Як відомо, свою першу доньку Анджеліну Саша народила у червні 2022-го (у віці 34 роки), а молодшу Аспен - у жовтні минулого року. Раніше блогерка називала переваги вагітності після 30 та пояснювала, чому не слід поспішати.
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