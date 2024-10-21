"Сміюся, коли пишуть, що це генетика": Шульгіна в спідньому похвалилася тілом, яке повернула після двох вагітностей

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка за останні два роки двічі стала мамою, похизувалася роботою над своєю фігурою.

В Instagram 37-річна блогерка запостила відео, де потанцювала зі старшою донькою і показала підтягнуте тіло.

"Мама однорічної та дворічної дитини, 37 років. Ось думаю, можливо, провести марафон на тему "як повернути своє тіло?", - запитала у підписників Шульгіна.

Реклама:

Блогерка за останні два роки скинула близько 40 кіло

На фото Саша та її старша донька Анджеліна

Шульгіна займалася спортом і на останніх місяцях вагітності, і за кілька місяців після народження дітей

Звісно, не обійшлося без коментаторів, які обезцінюють роботу блогерки над собою

Як відомо, свою першу доньку Анджеліну Саша народила у червні 2022-го (у віці 34 роки), а молодшу Аспен - у жовтні минулого року. Раніше блогерка називала переваги вагітності після 30 та пояснювала, чому не слід поспішати.