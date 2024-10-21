"Сміюся, коли пишуть, що це генетика": Шульгіна в спідньому похвалилася тілом, яке повернула після двох вагітностей

Марія Мельник 21 жовтня, 13:15
Учасниця Холостяка Саша Шульгіна
фото sasha_hulova

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка за останні два роки двічі стала мамою, похизувалася роботою над своєю фігурою.

В Instagram 37-річна блогерка запостила відео, де потанцювала зі старшою донькою і показала підтягнуте тіло.

"Мама однорічної та дворічної дитини, 37 років. Ось думаю, можливо, провести марафон на тему "як повернути своє тіло?", - запитала у підписників Шульгіна.


Саша Шульгіна у спідньому

Блогерка за останні два роки скинула близько 40 кіло

Саша Шульгіна з донькою

На фото Саша та її старша донька Анджеліна

Шульгіна у спідньому з двома доньками

Шульгіна займалася спортом і на останніх місяцях вагітності, і за кілька місяців після народження дітей

Звісно, не обійшлося без коментаторів, які обезцінюють роботу блогерки над собою

Звісно, не обійшлося без коментаторів, які обезцінюють роботу блогерки над собою

Як відомо, свою першу доньку Анджеліну Саша народила у червні 2022-го (у віці 34 роки), а молодшу Аспен - у жовтні минулого року. Раніше блогерка називала переваги вагітності після 30 та пояснювала, чому не слід поспішати.

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