Шульгіна в сітці та з наліпками на сосках показала цілунки з Суперменом на Burning Man 2025

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка, лайф-коуч і мама двох доньок Саша Шульгіна відвідала щорічну восьмиденну подію незалежного мистецтва, фестиваль "Burning Man".

У сторіс в Instagram вона показала свої перші дні на заході з коханим, якого називає Суперменом.

Блогерка показала, як летіла приватним літаком. Такий переліт вартує 2500 доларів

Шульгіна на тлі інсталяції, яку зробили українці

Саша з Суперменом у перший день фестивалю

Шульгіна обрала простий, але водночас сексуальний образ

Як відомо, захід триватиме з 24 серпня до 1 вересня в пустелі Блек-Рок. Тема цьогорічного фестивалю – Tomorrow Today.

Нагадаємо, минулого року Саша також відвідувала фестиваль. На "Burning Man" вона показувалася у відвертих луках і розказувала, чому не відразу повернула довагітну форму.

До речі, блогерка виховує двох доньок, 3-річну Анджеліну і майже 2-річну Аспен. Не так давно вона розказувала, чи планує поповнення.