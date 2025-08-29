Шульгіна в сітці та з наліпками на сосках показала цілунки з Суперменом на Burning Man 2025

Марія Мельник - 29 серпня, 10:45

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка, лайф-коуч і мама двох доньок Саша Шульгіна відвідала щорічну восьмиденну подію незалежного мистецтва, фестиваль "Burning Man".

У сторіс в Instagram вона показала свої перші дні на заході з коханим, якого називає Суперменом.

Блогерка показала, як летіла приватним літаком. Такий переліт вартує 2500 доларів

Блогерка показала, як летіла приватним літаком. Такий переліт вартує 2500 доларів


Шульгіна на тлі інсталяції, яку зробили українці

Шульгіна на тлі інсталяції, яку зробили українці

Шульгіна і Супермен

Саша з Суперменом у перший день фестивалю

Шульгіна обрала простий, але водночас сексуальний образ

Шульгіна обрала простий, але водночас сексуальний образ

Як відомо, захід триватиме з 24 серпня до 1 вересня в пустелі Блек-Рок. Тема цьогорічного фестивалю – Tomorrow Today.

Нагадаємо, минулого року Саша також відвідувала фестиваль. На "Burning Man" вона показувалася у відвертих луках і розказувала, чому не відразу повернула довагітну форму.

До речі, блогерка виховує двох доньок, 3-річну Анджеліну і майже 2-річну Аспен. Не так давно вона розказувала, чи планує поповнення.

Читайте також:

Шульгіна в бікіні у четверту річницю стосунків похизувалася новим кольором волосся

Шульгіна в бікіні показала, що сталося з її тілом через два місяці після відмови від певних продуктів

Шульгіна у бікіні позасмагала з донькою, хизуючись підсушеним тілом

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів