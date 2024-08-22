Сімона Байлз у столиці Франції уявила себе "Емілі в Парижі". Відео
27-річна американська гімнастка Сімона Байлз, яка стала справжньою зіркою Олімпіади в Парижі, зазіхнула ще й не телеславу.
Спортсменка уявила себе головною героїнею популярного серіалу "Емілі в Парижі" та відтворила деякі її репліки на відео.
У такий креативний спосіб компанія Netflix оголосила офіційні дати прем’єри третьої та четвертої серії документального серіалу "Повернення Сімони Байлз".
"Відтоді, як я переїхала до Парижа, моє життя було хаотичним, драматичним і складним", - каже на відео Байлз у ролі Емілі, попиваючи щось з келиха з видом на Ейфелеву вежу.
До слова, на відео у Сімони на шиї те саме кольє у вигляді кози. Про нього ТаблоID детально писав раніше.
Нагадаємо, 27-річна Байлз нещодавно ділилася досвідом уколів ботоксу, який їй не сподобався.
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