Сімона Байлз у столиці Франції уявила себе "Емілі в Парижі". Відео

27-річна американська гімнастка Сімона Байлз, яка стала справжньою зіркою Олімпіади в Парижі, зазіхнула ще й не телеславу.

Спортсменка уявила себе головною героїнею популярного серіалу "Емілі в Парижі" та відтворила деякі її репліки на відео.

У такий креативний спосіб компанія Netflix оголосила офіційні дати прем’єри третьої та четвертої серії документального серіалу "Повернення Сімони Байлз".

Емілі Байлз чи Сімона Купер?

Реклама:

"Відтоді, як я переїхала до Парижа, моє життя було хаотичним, драматичним і складним", - каже на відео Байлз у ролі Емілі, попиваючи щось з келиха з видом на Ейфелеву вежу.

Який же Париж без свіжих круасанів

До слова, на відео у Сімони на шиї те саме кольє у вигляді кози. Про нього ТаблоID детально писав раніше.

Нагадаємо, 27-річна Байлз нещодавно ділилася досвідом уколів ботоксу, який їй не сподобався.