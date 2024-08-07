546 діамантів та біле золото: що означає підвіска у вигляді кози на шиї олімпійської чемпіонки Сімони Байлз

Чимало відомих спортсменів мають унікальні талісмани, які несуть особливі значення та наповнені конкретними сенсами для своїх власників. Такий є і в багаторазової олімпійської чемпіонки з гімнастики Сімони Байлз – діамантовий підвіс у формі кози.

Його 27-річна спортсменка засвітила під час тріумфального нагородження на цьогорічних Олімпійських іграх. Крім золотої медалі на шиї гімнастки поблискувала прикраса, яка була створена спеціально для змагань у Парижі.

Підвіска-талісман була на Сімоні під час нагородження фото з instagram

Кізочка авторства ювелірної майстрині Джанет Хеллер виготовлена із білого золота та вручну інкрустована 546-ма діамантами. Як зізналася жінка, Сімона прийшла до неї напередодні Олімпіади та розповіла про ідею створити таку прикрасу.

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Дизайн та головний "персонаж" були обрані невипадково. Коза, що англійською буде "goat", є акронімом, який добре підкреслює статус спортсменки: G.O.A.T. — "Greatest Of All Time" (найкраща в історії/найкраща за всі часи).

Цікаво, що це не перша співпраця майстрині та гімнастки. Раніше Хеллер створила для неї діамантову підвіску "Олімпійські кола". Щоправда, ексклюзивності на такий дизайн не було і чимало спортсменів також мали подібні прикраси. А ось "кізочку" Джанет Хеллер відмовилася копіювати.

"Це просто дуже помітне та дещо зворушливе уособлення досягнень, етапів та тріумфів. Кожного разу, коли бачу козу на Сімоні, і кожного разу, коли вона її торкається чи дивиться на неї, це дійсно такий показник усього, що вона досягла", – сказала Джанет.

Нагадаємо, Сімона Байлз досить відкрита зі своїми фанами та запросто може розповісти у соцмережах якісь особисті моменти. Наприклад, нещодавно вона зізналася, чим обернувся її перший досвід уколів ботоксу.