19-річний син Гайді Клум із голою спиною дебютував на подіумі в Парижі. Відео

19-річний Генрі Самюель, син німецької топмоделі Гайді Клум і британського співака Сіла дебютував на подіумі під час Паризького тижня моди.

Відмовившись від публічної уваги в минулому, він все ж вирішив будувати модельну кар'єру, пише Daily Mail.

Юнак став зіркою показу колекції Lena Erziak Haute Couture весна-літо 2025. Він дефілював у чорному костюмі з відкритою спиною. Його голову прикрашали численні косички, зібрані в грайливу пальму.

Ще одна дитина Клум пішла в моделінг Фото Getty Images

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Хлопець виглядав доволі впевнено під час свого модного дебюту.

Генрі дістався екстравагантний образ з оголеною спиною Фото Getty Images

Його мама, Гайді Клум, гордо поділилася роликом з виступу сина на своїй сторінці в Instagram.

"Так пишаюся тобою, Генрі", — написала зіркова мама.

Окрім Генрі, 51-річна Клум має 14-річну доньку Лу та 17-річного сина Йогана, яких вона народила у шлюбі з музикантом Сілом.

Німецька супермодель також має старшу доньку — Лені Олумі, яку народила від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе. 20-річна дівчина активно будує кар’єру в модельній індустрії та часто публікує пікантні фото, демонструючи свою струнку фігуру.