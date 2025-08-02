Член британської королівської сім'ї одружується з медсестрою: що відомо

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47-річний син принцеси Анни Пітер Філліпс та його 44-річна кохана, медсестра Гаррієт Сперлінг заручилися після року стосунків.

Про це пише видання Hello.

"Пан Пітер Філліпс, син Його Королівської Високості принцеси Анни та капітана Марка Філліпса, та пані Гаррієт Сперлінг, дочка покійного пана Руперта Сандерса та пані Мері Сандерс з Глостерширу, сьогодні підтвердили свої офіційні заручини", - йдеться в офіційній заяві.

Зазначається, що обидві родини були повідомлені про заручини й дуже щасливі від такої звістки.

Пара також офіційно повідомила про наміри одружитися й королю Чарльзу ІІІ, королеві Каміллі й принцу та принцесі Вельським. Проте дату весілля закохані ще не обрали.

За словами королівського редактора видання Ешлі Неш зазначила, що Пітер близький до короля та його двоюрідних братів. А його наречену тепло прийняли у королівську родину.

"Ознаки того, що це серйозно, були присутні вже деякий час, і участь Гаррієт у королівській процесії в Королівському Аскоті цього року переконала багатьох спостерігачів за королівською родиною, що заручини не за горами", - додала Ешлі.

Також фотограф пари зазначив, що моменту пропозиції всі чекали з нетерпінням.

"Неможливо довго спостерігати за цією парою, не помічаючи, наскільки вони близькі, вони такі чуйні та явно дуже закохані. Це було лише питанням часу", - наголосив Джеймс Вотлінг.

До речі, Пітер Філліпс та Гаррієт Сперлінг познайомилися у 2024 році на спортивному заході. А як пара вони дебютували на змаганнях з бадмінтону на конях у травні минулого року.

Як відомо, Пітер вже був одружений з Отем Келлі, експодружжя має двоє спільних дітей - доньок Саванну та Айлу. У Гаррієт також є донька Джорджія від попередніх стосунків.

Нагадаємо, минулого року мати Пітера Філліпса, принцеса Анна вигуляла сукню, яку одягала 30 років тому.

ТаблоID якось розповідав історію, як зять принцеси Анни осоромився перед нею дурнуватим написом на трусах.