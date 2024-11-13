Досі як новенька: принцеса Анна вигуляла сукню, яку носила 30 років тому. Фото
Британська принцеса Анна, яку піддані люблять за працьовитість та скромність, відома й своїм дбайливим ставленням до одягу.
Днями 74-річна Її Високість вигуляла плаття, яке здалося дуже знайомим пильним шанувальникам королівської родини, і недарма. Анна з'являлася в ньому в 1993-му, повідомляє Hello!.
Цього ж разу, вбрана у вже вінтажне вбрання, принцеса прийшла на захід благодійного фонду, який опікується пацієнтами з хронічними неврологічними захворюваннями.
Схоже, фігура принцеси за ці три десятиліття не змінилася. У фан-акаунті Анну проголосили "королевою ресайклінгу".
Нагадаємо, торік на кінні перегони в Аскоті Анна надягла сукню, якій на той момент було вже 45 років. А у лютому принцесу помітили в пальтечку, яке, вочевидь, перепало їй від матері, Єлизавети ІІ.
Як відомо, старший Аннин брат, король Чарльз теж дуже береже свій одяг і радше щось залатає, ніж викине. Традиції давати молодшим дітям доношувати за старшими дотримуються й принц Вільям із Кейт.
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