Досі як новенька: принцеса Анна вигуляла сукню, яку носила 30 років тому. Фото

Сестра короля Черльза принцеса Анна Фото Getty Images

Британська принцеса Анна, яку піддані люблять за працьовитість та скромність, відома й своїм дбайливим ставленням до одягу.

Днями 74-річна Її Високість вигуляла плаття, яке здалося дуже знайомим пильним шанувальникам королівської родини, і недарма. Анна з'являлася в ньому в 1993-му, повідомляє Hello!.

Цього ж разу, вбрана у вже вінтажне вбрання, принцеса прийшла на захід благодійного фонду, який опікується пацієнтами з хронічними неврологічними захворюваннями.

We were honoured that Leuchie’s Patron, HRH The Princess Royal, kindly agreed to hold a special dinner at The Palace of Holyroodhouse recently. 🧵 pic.twitter.com/lGJTt4jKPk — Leuchie House (@LeuchieHouse) November 11, 2024

Схоже, фігура принцеси за ці три десятиліття не змінилася. У фан-акаунті Анну проголосили "королевою ресайклінгу".

Queen of recycling ✨

1993/2024 pic.twitter.com/ebRIofTNMl — Princess Anne & Sir Tim Laurence ✨ (@TheLaurences_) November 11, 2024

Нагадаємо, торік на кінні перегони в Аскоті Анна надягла сукню, якій на той момент було вже 45 років. А у лютому принцесу помітили в пальтечку, яке, вочевидь, перепало їй від матері, Єлизавети ІІ.

Як відомо, старший Аннин брат, король Чарльз теж дуже береже свій одяг і радше щось залатає, ніж викине. Традиції давати молодшим дітям доношувати за старшими дотримуються й принц Вільям із Кейт.







