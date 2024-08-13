Возз'єднання Міранди і Шарлотти: зірки серіалу "Секс і місто" показалися на спільному відпочинку. Фото

Тетяна Сухачова 13 серпня, 16:45

Зірки культового серіалу "Секс і місто", виконавиці головних ролей Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта) доводять, що дружба, яка почалася зі знімального майданчика може продовжитись і в реальному житті.

Актриси, які нині разом знімаються у сиквелі серіалу, показали на своїх сторінках в instagram спільне фото.

"Дівчачий вікенд на свіжому повітрі", – йдеться у дописі.

Крістін Девіс та Синтія Ніксон

Акторки і в реальному житті – справжні подруги

фото з Instagram

До речі, не всі актриси серіалу "Секс і місто" ладнають між собою. Мова про Сару Джессіку Паркер та Кім Кетролл, які, з чуток, мають давній конфлікт. Офіційно жодна з них не розповідала про причини сварки, проте акторки якось підтвердили факт, що вони не подруги. Подейкують, що саме через їхню ворожнечу Кетролл відмовилася зніматися у продовженні.

Нагадаємо, ще одним прикладом дружби поза межами знімального майданчика є Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудроу. Навіть через 20 років після закінчення серіалу вони продовжують підтримувати зв’язок та дружити.

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