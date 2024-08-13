Возз'єднання Міранди і Шарлотти: зірки серіалу "Секс і місто" показалися на спільному відпочинку. Фото
Зірки культового серіалу "Секс і місто", виконавиці головних ролей Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта) доводять, що дружба, яка почалася зі знімального майданчика може продовжитись і в реальному житті.
Актриси, які нині разом знімаються у сиквелі серіалу, показали на своїх сторінках в instagram спільне фото.
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До речі, не всі актриси серіалу "Секс і місто" ладнають між собою. Мова про Сару Джессіку Паркер та Кім Кетролл, які, з чуток, мають давній конфлікт. Офіційно жодна з них не розповідала про причини сварки, проте акторки якось підтвердили факт, що вони не подруги. Подейкують, що саме через їхню ворожнечу Кетролл відмовилася зніматися у продовженні.
Нагадаємо, ще одним прикладом дружби поза межами знімального майданчика є Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудроу. Навіть через 20 років після закінчення серіалу вони продовжують підтримувати зв’язок та дружити.
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