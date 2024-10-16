"Все ще діти, але вже мудрі": Камінська помилувалася сином і дочкою. Фото

Співачка Слава Камінська запостила фото своїх дітей від ексчоловіка Едгара: 8-річної доньки Лаури і 9-річного сина Леона.

Під знімками мама залишила щемливий текст про швидкоплинність часу і любов до своїх нащадків.

"Час — дивна річ. Живеш у коловороті днів, один за одним, і, здається, що так буде завжди. Поспішаєш, будуєш плани, женешся за успіхами, впевнена, що попереду ще так багато часу. Але одного дня зупиняєшся — і розумієш: діти подорослішали", - написала Слава.

Хлопчик народився у грудні 2014-го фото з Instagram

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"Пам’ятаю, як їхні маленькі долоньки вміщувалися в моїй руці, як вони тихо дихали поруч уві сні, як у їхніх очах відбивався цілий світ, коли вони дивилися на мене. А зараз дивлюся на них — вони все ще діти, але вже такі мудрі, зі своїми думками та мріями. І раптом усвідомлюєш: ті моменти, коли вони були зовсім маленькими, залишилися десь у минулому, ледь чутним відлунням у пам’яті. Тоді здавалося, що все це тільки початок…

Тепер я розумію: занадто часто дивилася на годинник і надто рідко — в їхні очі. Але зараз я тут. Вчуся бути в моменті, жити не в минулому і не в майбутньому, а тут і тепер. Вчуся радіти їхньому сміху, їхнім жартам, їхньому пізнанню цього світу. Час не повернути, але він дає нам важливі уроки", - зазначила Камінська.

А донька на рік пізніше - у грудні 2015-го

Нагадаємо, Камінська виховує своїх дітей у повній свободі слова і вибору. Наприклад, вона дозволяє Лаурі експериментувати зі своєю зовнішністю: фарбувати волосся у будь-які кольори. Дівчинка вже показувалася із рожевим волоссям, баклажановим, у блонді та в інших відтінках.