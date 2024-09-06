"Ні на що не проміняю": Камінська згадала, як була "достигаторкою", та зізналася, що кайфує від сидіння вдома з дітьми

Співачка Слава Камінська, яка нині з дітьми і новим чоловіком живе в Іспанії і поставила кар'єру на паузу, зізналася, як їй подобається не працювати.

40-річна зірка, яка була дуже успішною в Україні, згадала про свою важку роботу та перелічила всі плюси сидіння вдома.

Про це Слава написала в Instagram.

Слава приховує свого чоловіка, але запевняє, що він не росіянин Від колишнього Едгара Камінського у неї двоє дітей - син Леонард і дочка Лаура

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"Недарма кажуть: мудрість приходить із віком. Я все життя була тією ще "достигаторкою". Співати на корпоративі на восьмому місяці — за милу душу. На студію чи не з пологового будинку — чому б і ні. На сцену Палацу Спорту за кілька місяців після пологів — це я запросто. Нянь і бабусь Господь не просто так вигадав, а кар'єра співачки сама себе не зробить", - пригадала Слава.

Невже Камінська вирішила кинути сцену і податися у домогосподарки?

"І тільки згодом я раптом зрозуміла, наскільки це кайфово — сидіти вдома і займатися дітьми. Вставати вранці за розкладом, лягати рано, самій водити дітей до школи, самій забирати їх зі школи. Готувати ненаблядному та малим сніданки, обіди, вечері. І, господи вибач, навіть прибирати вдома!

Яке ж це неймовірне задоволення - бути в постійному коннекті з найближчими, ділити з ними всі їхні турботи, бути першими в курсі їхніх успіхів та поразок! Ні на що не проміняю це все тепер, ось слово честі!", - заявила Камінська.

Здається, з 2022 року Камінська не випускала нові пісні та кліпи

Нагадаємо, після початку великої війни Слава з дітьми виїхала та якийсь час жила у Нідерландах. Але потім переїхала на Тенерифе і почала натякати на нові стосунки. А нещодавно співачка стала показуватися з коханим, але обличчя його приховує від загалу.