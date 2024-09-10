"Не можна стати колишніми мамою чи татом": Камінська з сином, донькою та ексчоловіком наробила сімейних фото на тлі пальм

Співачка Слава Камінська показала на своїй сторінці в Instagram сімейні фото із донькою Лаурою, сином Леоном та їхнім батьком, ексчоловіком Едгаром Камінським.

Кадри, які були зроблені на Тенерифе, супроводжував текст про батьківство.

"Можна розійтися з партнером, але не можна розходитися з дітьми. Життя – річ непередбачувана. Буває так, що в певний момент той, з ким дихали в унісон, зідзвонювались двадцять разів за день і ділили одну подушку, віддаляється і стає чужим. Це – нормально. Можна стати колишніми чоловіком і дружиною, але не можна стати колишніми мамою чи татом. Як дитина, чиї батьки розійшлися, як ніхто розумію, як це буває боляче і складно", – йдеться у дописі.

Слава, очевидно, має гарні стосунки з Едгаром після розлучення скрін з instagram Слави Камінської

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"Якщо у вас є діти, важливо не забувати, що в цих дітей ніколи не буде інших батьків. Мама і тато завжди залишаються мамою і татом. І не треба забувати про ці найважливіші ролі… Щиро не розумію, що у голові людей, які починають ділити дітей і робити один одному шкоду, налаштовуючи дітей один проти одного. Це дуже егоїстично", – написала вона.

Едгар, до речі, невідомо яким чином виїхав з України до Нідерландів у жовтні 2022-го. Звідти разом з колишньою та дітьми подався до Тенерифе скрін з Instagram Слави Камінської

скрін з Instagram Слави Камінської

Нагадаємо, раніше Камінська привідкрила завісу особистого життя. В артистки є коханий, проте поки вона офіційно не представила його своїй аудиторії.