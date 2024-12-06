52-річна Вергара показала себе молоду в мілітарі-бікіні. Фото

Тамара Кудрявченко 6 грудня, 17:30

52-річна зірка серіалу "Гризельда" Софія Вергара полюбляє згадати молодість і показати, якою гарячою вона була.

І хоча актриса не втратила сексуальності і нині, подивитися на її фото в купальнику в молодості теж цікаво. Тим більше, що вона сама їх виклала в Instgaram.

На кількох знімках, зроблених у Маямі в 1990-х роках, Софія позує у бікіні в стилі мілітарі. Тоді вона працювала моделлю, задовго до того, як здобула першу велику славу завдяки ролі у серіалі "Сучасна сімейка".

Софія Вергара в молодості

Так Софія виглядала у 1990-х, задовго до своєї телеслави


Вергара в купальнику


Колумбійська актриса завжди відрізнялася гарячим темпераментом і сексуальністю

Колумбійська актриса завжди відрізнялася гарячим темпераментом і сексуальністю

До речі, тиждень тому Вергара викладала і свіжі фото себе в купальнику. Актриса, яка нині знову вільна, продемонструвала апетитні форми під час відпочинку на таємному острові десь посеред Карибського моря. Там зірка має власний будинок, де відпочиває з найближчими. Але точні координати свого райського місця тримає в секреті.

Софія Вергара в бікіні виставила сідниці

Зараз зірка теж нівроку

Фото з Instagram
Софія Вергара в купальнику

Актриса вважає, що треба брати максимум з того, що існує зараз у косметології, але одну б'юті-процедуру не схвалює

Нагадаємо, після розлучення з актором Джо Манганьєлло, Вергара крутила роман із лікарем Джастіном Саліманом. Але за останніми даними, пара вже не разом.

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