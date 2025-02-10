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"Викинула ваги нах*р": Соня Морозюк у спортзалі показала, як повертається її прес

Марія Мельник - 10 лютого, 14:30

Художниця Соня Морозюк, яка днями скаржилася, що набарала зайві 4 кіло, показала, як працює над формою.

У сторіс в Instagram мисткиня похизувалася пресом, який повертається, і пригадала про свої РХП (розлади харчової поведінки - ред.).

Морозюк зазначила, що викинула ваги, однак продовжує повертатися у форму.

От бачу маленький прогрес. Колишній повертається!, - каже художниця не про другу половинку

"От бачу маленький прогрес. Колишній повертається!", - каже художниця не про другу половинку


До речі, майже кожний ранок Соні починається зі спортзалу

До речі, майже кожний ранок Соні починається зі спортзалу

Я знов викинула ваги нахєр, тому що, хто не знає, в мене був РХП, - поділилася Морозюк

"Я знов викинула ваги нахєр, тому що, хто не знає, в мене був РХП", - поділилася Морозюк

Нагадаємо, раніше Морозюк показувала, як виглядала у своїй найбільшій вазі, і розказувала про шлях до красивого тіла.

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Соня Морозюк
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