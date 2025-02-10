"Викинула ваги нах*р": Соня Морозюк у спортзалі показала, як повертається її прес
Художниця Соня Морозюк, яка днями скаржилася, що набарала зайві 4 кіло, показала, як працює над формою.
У сторіс в Instagram мисткиня похизувалася пресом, який повертається, і пригадала про свої РХП (розлади харчової поведінки - ред.).
Морозюк зазначила, що викинула ваги, однак продовжує повертатися у форму.
Нагадаємо, раніше Морозюк показувала, як виглядала у своїй найбільшій вазі, і розказувала про шлях до красивого тіла.
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