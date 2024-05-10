"Куди нас несе?": Соня Морозюк заінтригувала обіймами з загадковим хлопцем. Відео

Художниця Соня Морозюк продовжує тягнути інтригу щодо свого особистого життя.

Після скандального розставання з нареченим-фігурантом корупційного скандалу Романом Гринкевичем, мисткиню вже бачили у Чернівцях іх невідомим хлопцем.

І ось Соня запостила відео, на якому обіймається з загадковим чоловіком та разом із ним пише фразу з пісні гурту Barabanda "Куди нас несе?".

Хто він, Соню?

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Обійми більше схожі на дружні...

Усе це можна сприйняти і як за промо творчої колаборації, і як натяк на новий роман у житті Морозюк.

Залишається чекати на подальші кроки Морозюк

Нагадаємо, 25-річна Морозюк не приховує своє вміння і навіть відверто називає себе "сквіртологінею". Також вона розповідала, що з Гринкевичем вони розійшлися по смсках.