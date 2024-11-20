"В паніці скупаю все": Морозюк розказала про нову "попайку" щодо стилю та показала жим у спортзалі

фото з Instagram

26-річна художниця Соня Морозюк, яка раніше показувала трансформацію свого тіла за 8 років, продовжує тренуватися хіба не кожного дня.

У своєму Instagram мисткиня також розказала про новий забобон щодо зміни іміджу.

"Пояснювальна пригада. Ви бачили, що мене взагалі останнім часом трошки підпаяло стосовно того, щоб носити і різні шкарпетки, і різні Джордани (модель кросівок - ред.). Тепер просто в паніці скупаю все різних кольорів", - пояснила Морозюк.

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Соня потягала гирі у шкарпетках різного кольору скрін з Instagram

А так тепер художниця взувається на повсякдень

Як відомо, слідом за змінами у тілі Морозюк зазнала і трансформацій в іміджі. Раніше вона розповідала, чому це сталося саме після скандалу із затриманням її екскоханого Романа Гринкевича.