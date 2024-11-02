"Себе морально знищила": Морозюк про те, як вплинув на неї скандал з Гринкевичами та чому змінила імідж після нього

Фото з Instagram Соні Морозюк

26-річна художниця Соня Морозюк, яка нещодавно демонструвала трансформацію свого тіла за 8 років, відверто розповіла про те, як вплинув на неї скандал після затримання її екскоханого Романа Гринкевича, та про свою зміну іміджу.

За словами Соні, вона не вдячна за свій досвід зі скандалом такого масштабу, але відзначає, що саме він змінив її - як внутрішньо, так і зовнішньо.

"Я не можу бути вдячна цьому досвіду (йдеться про скандал з родиною Гринкевичів, - ред), бо мені було занадто погано. Але мені супер, класно від того, як я почуваю себе зараз. І мені здається, що завдяки цій ситуації я вивільнилася до кінця. Як особистість, як художниця, як Соня. І я нарешті знайшла себе і свій комфортний, класний стан. Тому за ситуацію я точно не буду дякувати", - сказала вона на подкасті "Усі тут".

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Соня вважає, що скандал допоміг їй віднайти себе

Морозюк зазначила, що асоціює себе з міфічним птахом.

"Чи хотіла б я її уникнути? Ну теж ні. Тому, що я прийшла до того, що негативного досвіду не існує. Це все ланки мого шляху. Я іноді порівнюю себе з феніксом (міфічний птах, який відроджується після згорання, - ред.). Мені потрібно було морально себе теж знищити, щоб віднайти нову форму себе. Тому я себе і морально знищила, і фізично. І все, катарсис", - додала вона.

Ось такий вигляд мала Морозюк до зміни іміджу

Також художниця прокоментувала закиди деяких підписників, що її новий імідж - це добре продуманий хід перед тим, як повернутися у публічний простір після корупційного скандалу з її екснареченим.

"Зовнішність - це мій стан. У той момент я відчула, що хочу коротку стрижку і я собі її зробила. Ви ж розумієте, я ж її не зробила перед інтерв'ю Гордону. Я собі на той момент так відчула і все. Наприклад, я зараз не хочу відрощувати волосся. Мені подобається така стрижка. Тому це точно не продуманий якийсь хід. Рано чи пізно я б хотіла поголотися налисо. Це прикольний досвід, як на мене. Не знаю, коли це буде і чи буде взагалі", - зазначила Соня.

Нагадаємо, у січні цього року Соня Морозюк повідомила, що розірвала заручини з учасником корупційного скандалу Романом Гринкевичем.

Пізніше вона розповіла, що порвала з ним через повідомлення.

А у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Соня поскаржилася, що її зробили цапом-відбувайлом і арештували майно.