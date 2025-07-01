Коктейлі, яхта та іспанський дух: Соловій у червоному купальнику зависла на поручнях у вигадливій позі

Марія Мельник - 1 липня, 13:00

Співачка Христина Соловій продовжує ділитися своїм іспанським літом.

У своєму Instagram 32-річна зірка в купальнику наробила спокусливих фото на яхті та поділилася спогадами з дитинства. 

"Коли я була мала, татові довелося поїхати до Іспанії, щоб я мала все необхідне. Ми довго не бачились і я страшенно сумувала. Але я цього не памʼятаю. А от іспанську майстрову гітару, яку він привіз і грав мені та мамі іспанські пісні вранці - не забуду ніколи. Мені навіть дозволили в той день не йти до школи. Нарешті я сама відчула іспанський дух не тільки з пісень. Знову натхнення, знову нові пісні", - поділилася співачка.

Соловій в купальнику

Соловій на яхті

До речі, з ким відпочиває і хто фотографує Христину, вона не розказує

Христина Соловій біля басейну
Христина Соловій в купальнику

Виконавиця підставила сонцю стрункі ніжки майже як професійна модель

Христина Соловій посвітила стегнами
Христина Соловій за коктейлем

Схоже, вечори зірки проходять не нудно

Нагадаємо, раніше Соловій хизувалася струнким тілом в купальнику у басейні.

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Соловій
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