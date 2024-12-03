"Багато дурниць": Жадан різко відреагував на запитання про стосунки з Соловій

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Письменник і музикант Сергій Жадан різко відповів на запитання щодо минулого гучного роману зі співачкою Христиною Соловій.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Бомбардир" Жадан заявив, що про нього поширюється чимало неправдивих пліток на тлі цієї теми.

На запитання щодо погляду на минулі стосунки зі співачкою, письменник дав чітко зрозуміти, що не має бажання обговорювати цю тему.

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Коли в черговий раз запитали не про творчість, поради щодо чтива, а про колишню...

"Припиніть, давайте про це не будемо говорити. Давайте про щось інше поговоримо. Я не хочу, я не говорю про своє особисте життя, тим більше про особисте життя близьких мені людей. В Інтернеті про мене пишуть дуже багато дурниць і неправди", - відповів письменник.

З таким виразом обличчя Сергій Жадан відмовився коментувати стосунки з Соловій

І з таким

Нагадаємо, чутки про роман письменника зі співачкою розгорілися відразу після виходу гучного кліпу Соловій, де вони пристрасно цілувалися.

У квітні 2023-го письменник і музикант подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.

Вже у березні 2024-го Христина оголосила, що кинула Жадана заради іншого чоловіка. А сам письменник, для якого одкровення Соловій про їхній розрив, вочевидь, стало сюрпризом, поставився до ситуації з гумором.