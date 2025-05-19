Соловій у декольтованому міні та панчохах наробила атмосферних фото у "вічнозакоханому" Парижі

Карина Тімкова - 19 травня, 16:00

Співачка Христина Соловій продовжує ділитися паризькими спогадами з шанувальниками.

У своєму Instagram вона продемонструвала результати романтичної зйомки на тлі Ейфелевої вежі. Зірка показалась у декольтованій чорній сукенці й високих червоних панчохах.

32-річна виконавиця грайливо позувала на тлі річки Сени та у місцевому закладі з газетою у руках.

Христина Соловій у мінісукні і панчохах попозувала в Парижі

Співачка похизувалася стрункими ніжками у Парижі

Фото Instagram

Христина Соловій з глибоким декольте посиділа біля Сени

Яка французька романтика

Христина Соловій у сукні присіла для фото в Парижі

Христина поспокушала своїх фанатів

"Не так вже й гарно співають у Сені русалки, дніпрові наші — краще. Я б не змогла жити і творити у вічнозакоханому Парижі. Але позичати у нього натхнення для пісень може стати традицією", — підписала вона публікацію.

Христина Соловій з декольте посиділа з газетою в руках

Знаменитість мрійливо почитала новини французькою

Христина Соловій у міні присіла біля Ейфелевої вежі

Музикантка уявила себе парижанкою біля Сени

Соловій у яскравому топі на зав'язках попозувала у Парижі

Вона також попозувала у червоному топі

Христина Соловій грайливо попозувала біля Ейфелевої вежі

Зараз Соловій вже знаходиться в Україні, але продовжує ділитися сонячними спогадами з поїздки

Христина Соловій з газетою в руках уявила себе парижанкою

Такий магнетичний погляд

Христина Соловій у панчохах і мінісукні посиділа біля Сени

Співачка любить елегантні фотосесії

Христина Соловій з декольте попозувала у нічному Парижі

Зірка у декольтованій сукні насолодилася нічною Францією

Нагадаємо, минулої осені Христина повідомила, що бере паузу від концертних виступів, а ще вона показувала сімейне фото у хустині.

Соловій вже декілька разів потрапляла в гучні скандали. Наприклад, через поцілунок з маленьким фанатом. Про це та інші інциденти детально розповідав ТаблоID. А ще співачка крутила роман із Сергієм Жаданом, але розійшлася з ним, бо закохалася в іншого чоловіка.

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Соловій
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