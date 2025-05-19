Соловій у декольтованому міні та панчохах наробила атмосферних фото у "вічнозакоханому" Парижі

Співачка Христина Соловій продовжує ділитися паризькими спогадами з шанувальниками.

У своєму Instagram вона продемонструвала результати романтичної зйомки на тлі Ейфелевої вежі. Зірка показалась у декольтованій чорній сукенці й високих червоних панчохах.

32-річна виконавиця грайливо позувала на тлі річки Сени та у місцевому закладі з газетою у руках.

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"Не так вже й гарно співають у Сені русалки, дніпрові наші — краще. Я б не змогла жити і творити у вічнозакоханому Парижі. Але позичати у нього натхнення для пісень може стати традицією", — підписала вона публікацію.

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Нагадаємо, минулої осені Христина повідомила, що бере паузу від концертних виступів, а ще вона показувала сімейне фото у хустині.

Соловій вже декілька разів потрапляла в гучні скандали. Наприклад, через поцілунок з маленьким фанатом. Про це та інші інциденти детально розповідав ТаблоID. А ще співачка крутила роман із Сергієм Жаданом, але розійшлася з ним, бо закохалася в іншого чоловіка.