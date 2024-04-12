Мадонна з прийомними дітьми попозувала на виставці свого сина від Гая Річі

Співачка Мадонна показалася на відкритті художньої виставки сина Рокко (від британського режисера Гая Річі).

На знімках мама, 23-річний син та прийомні діти артистки зазнімкувалися на тлі робіт в галереї у Маямі.

"Я дуже рада провести вечір, насолоджуючись останньою колекцією картин мого сина Рокко "Pack A Punch", натхненну тайськими бійцями. Так пишаюся", - підписала фото Мадонна.

Мама підтримує сина у творчості фото з instagram

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Підтримати хлопця прийшла вся родина, зокрема й син Девід (ліворуч), дочка Мерсі Джеймс (праворуч) та Естер і Стелла (поряд із мамою)

Як відомо, Мадонна має двох біологічних дітей - доньку Лурдес та сина Рокко. У шлюбі з режисером Гаєм Річі зірка також усиновила Девіда. Після розлучення з Річі виконавиця удочерила Мерсі Джеймс, а у 2017-му - двох дівчаток, Естер і Стеллу.

Нагадаємо, в підлітковому віці Рокко не давав батькам занудьгувати. У 16 хлопця арештували з наркотиками, а згодом він схаменувся і... став художником.