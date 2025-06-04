"Мобілізували достатньо жорстко": Микита Ломакін показався у формі та розповів, як опинився у ЗСУ

Учасник шоу "Х-фактор", співак Микита Ломакін (MYKYTA LOMAKIN) розказав, як опинився у ЗСУ.

У своєму Instagram виконавець запостив фото у військовій формі і повідомив, що його "достатньо жорстко мобілізували".

"Напевно, ви гадали, куди я зник на такий тривалий час, чому не співаю вам, не виступаю та не продовжую навчати співу. Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. Від першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти. Був розчарований у людяності і світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей", - написав артист.

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Ломакін вийшов на зв'язок і повідомив, що тепер у війську

"Ситуації, які вже трапилися зі мною, ледве не зламали мене. В таких умовах складно знайти філософію та віру або мати хоч якусь надію. Але я тримаюсь і не втрачаю повагу до людської душі, не припиняю думати. Мій мозок шукає пояснення, виправдання ситуації та стратегії виживання в існуючих умовах. Я буду триматися і далі, залишаючись, перш за все, людиною. Хоча тут майже всі сприймають це як слабкість.

Я знаю, що мою любов до світу почують тільки тоді, коли дізнаються, що я витримав і при цьому залишив свої чисті наміри до кожного ближнього. Тож, я живий, буду намагатися іноді писати свої трансформаційні думки. І писати в блокноті пісні", - зворушив він.

Микита зазначив, що спробує продовжити спілкуватися з фанатами

І показав, яка література допомагає йому триматись

Нагадаємо, раніше співак Віталій Козловський, якого мобілізували влітку 2023 і який прослужив у Нацгвардії та у жовтні перевівся до лав ЗСУ, розказав про дідівщину на службі.