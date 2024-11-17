"На в'їзді у місто": Цибульська повідомила, що її музикантів мобілізували за декілька годин до концерту
Співачка Оля Цибульська 16 листопада за кілька годин до свого концерту у Вараші Рівненської області скасувала виступ.
У своєму Instagram зірка звернулася до шанувальників та розповіла, чому так сталося.
За словами Цибульської, музикантів, які мали грати з нею концерт мобілізували за кілька годин до його початку, прямісінько на в'їзді у місто.
"Вараш, привіт. За декілька годин до концерту стою на сходах одного із ваших готелів, без мейкапу, без зачіски, бо концерту сьогодні не буде. Хлопців, музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт — їм вручили повістки і мобілізували", - зауважила вона.
Співачка подякувала фанам за розуміння і додала, що придбані квитки вони можуть повернути.
"Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Тому дякую вам за розуміння, квитки можете повернути", - сказала Оля.
Нагадаємо, якось Ольга Цибульська розказала, на що їй не шкода витрачати гроші.
Як відомо, на початку літа минулого року мобілізували співака Віталія Козловського.
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