"Найбезглуздіший час у житті": Козловський розказав про початок служби і пожалівся на "найстрашнішу" дідівщину

Співак Віталій Козловський, якого мобілізували влітку 2023 і який прослужив у Нацгвардії та у жовтні перевівся до лав ЗСУ, розказав про службу.

В інтерв'ю на каналі "Марічка" артист пригадав початок нового життєвого шляху і зізнався, з якими труднощами зіштовхнувся.

"Моя служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. Там я десь був місяців п’ять. А потім мене було переведено якимось чином в Національний президентський оркестр. У двадцять третьому році. В цьому оркестрі я був пів року. Це був найбезглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав", - зізнався співак.

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"Всюди в армії до мене була повага. Лише тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне. Я зараз навіть не хочу на них акцентувати увагу. Буде час, можливо, колись, якщо я захочу, я про це розкажу. Я не хочу на них акцентувати увагу. Неприємні спогади. Дуже безглуздий час", - пояснив він.

Віталій не став акцентувати на негативі, однак пообіцяв згодом більше розповісти про дідіщину в президентському оркестрі Скрін з відео

"Навесні двадцять четвертого року мене було переведено в двадцять другу окрему механізовану бригаду, де службу я проходив на Сумщині. Я познайомився, напевно, з тими людьми, з якими нас сьогодні об’єднує доля, спільна справа. І я так думаю, що ми будемо в цьому житті багато чого спільного робити", - розказав музикант.

"Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади. Ми допомагаємо сім’ям загиблих воїнів, воїнів, що безвісти зникли", - пояснив Козловський.

Нагадаємо, на початку травня Козловський повідомив, що погасив усі свої фінансові зобов'язання перед продюсером Ігорем Кондратюком. А нещодавно зізнався, на що довелося піти заради цього.