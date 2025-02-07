Kalush Orchestra відмовились репостити збір на дрон для ЗСУ: реакція мережі та колег і спроба пояснення від гурту

Фото з Instagram Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra опинився в епіцентрі скандалу через свою відмову поширити інформацію про збір на дрон "Дзиґа" для українських захисників. Мовляв, колектив "не публікує та не поширює репостами збори, які несуть характер зброї".

Подальша спроба гурту прояснити свою позицію ситуацію не надто покращила.

Скрін свого листування з представниками Kalush Orchestra оприлюднила в Insta-сторіс волонтерка Аліна Солнцева, ініціаторка збору. Вона вирішила розіграти гітару з автографами переможців Євробачення-2022, яку купила під час аукціону у Валенсії, та звернулася до гурту з проханням надати розголосу. Від відповіді блогерка "згоріла вщент".

Представники гурту ось так відповіли на прохання інформаційно підтримати збір на дрон Скрін із Instagram Солнцевої

У коментарях під дописом Солнцевої про збір українці висловлюють обурення позицією Kalush.

"Просто підтримаю збір, бо нащо здалась гітара з автографом групи з такою позицією?.. А можна якось автографи стерти?.. Добре, що Калуші не проти, щоб зброя захищала їх життя. Як, бляха, це працює у людей в головах ?? В ср*ку гітару - підтримайте збір", - пишуть користувачі.

Та сама гітара Kalush Orchestra

Відреагували й колеги, учасники гурту Курган & Agregat, Аміль та Раміль Насірови.

""Ми, Kalush Orchestra, заробляємо гроші на українцях, але не допоможемо їм навіть репостом! Бо дрон – це зброя, яка захищає українську націю від знищення". Моя думка: чомусь взагалі не здивований", - саркастично зазначив Аміль.

Учасники Курган & Agregat висловилися з приводу інциденту

"Якщо це неправда, то, гурт Kalush, будь ласка, якось відреагуйте на це. Якщо це правда, то, народ, це п*зда. Хтось має вас захищати, ваших рідних, домівки… Гинуть щодня найкращі українці, молоді хлопці й дівчата, щоб ви бл*ть що, випускали свої пісні, а допомагати країні нах*й треба чи що?", - обурився Раміль.

Музикант наголосив на тому, що Kalush відмовили в репості навіть попри те, що розігрується гітара з їхніми автографами.

Раміль Насіров поставив гурту Kalush декілька запитань

"Що це у вас за політика "ми не репостимо збори"? Виходить, що ви за весь час ніколи і не допомагали ніколи українському війську, якщо не скидалися на зброю і нічого не робите? А як так? Прийшли росіяни нищити українську націю, українців, які слухають ваші пісні. А кому ви будете писати пісні, перед ким виступати і на кому ви будете заробляти, якщо не на українцях? Чоми ви не можете їм допомагати? Це ж наш народ, у нас спільний ворог", - додав Насіров.

Відповіддю на запитання, чи донатять вони на Сили оборони України, Kalush Orchestra спробували поставити крапку в цій резонансній історії, вибачившись "за свої слова та комунікацію".

Але розлогий пост, в якому колектив назвав, до збору яких сум і на які ініціативи, зокрема на закупівлю БпЛА долучився за час повномасштабної війни, не став достатньо переконливим поясненням, чому все ж таки Kalush Orchestra "не публікує та не поширює репостами збори, які несуть характер зброї". На це колективу активно вказують у коментарях.

Як іронічно припустив у своїх сторі Раміль Насіров, може, в цьому й полягав задум Kalush Orchestra - дати привід "покатати себе на шакалячому експресі", привернувши тим самим ще більше уваги до зборів для захисників України.

Як відомо, кубок Євробачення-2022 Kalush продали з аукціону за вражаючу суму, яка пішла на закупівлю комплексу безпілотників PD-2 для української армії.

Нагадаємо, в 2022-му році Kalush Orchestra втрапили в скандал через текст своєї пісні зі Skofka, який декому видався вельми сексистським.