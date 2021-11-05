14-річна донька Йовович знялася в своєму першому модному кампейні. ФОТО

Старшій доньці акторки Мілли Йовович, Евер Габо Андерсон уже доводилося зніматися для глянцевих видань, а от для рекламного кампейну відомого бренду 14-річна дівчинка знялася вперше.

Евер дебютувала для Miu Miu, причому знімав її зірковий дует фотографів, Мерт Алас та Маркус Пігготт.

14-річна Евер попозувала для Miu Miu

Як схожа на маму!

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Це перший рекламний кампейн для доньки Йовович

Нагадаємо, Евер вчить російську мову.

Фото з Instagram Андерсон та MiuMiu

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