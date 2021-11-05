14-річна донька Йовович знялася в своєму першому модному кампейні. ФОТО

5 листопада 2021, 12:47

Старшій доньці акторки Мілли Йовович, Евер Габо Андерсон уже доводилося зніматися для глянцевих видань, а от для рекламного кампейну відомого бренду 14-річна дівчинка знялася вперше.

Евер дебютувала для Miu Miu, причому знімав її зірковий дует фотографів, Мерт Алас та Маркус Пігготт.

 
14-річна Евер попозувала для Miu Miu
 
Як схожа на маму!

 
Це перший рекламний кампейн для доньки Йовович
 
 
Молодшій сестричці Евер, яку звати Ошан, уже півтора року
 

Нагадаємо, Евер вчить російську мову.

Фото з Instagram Андерсон та MiuMiu

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