14-річна донька Йовович знялася в своєму першому модному кампейні. ФОТО
П'ятниця, 5 листопада 2021, 12:47
Старшій доньці акторки Мілли Йовович, Евер Габо Андерсон уже доводилося зніматися для глянцевих видань, а от для рекламного кампейну відомого бренду 14-річна дівчинка знялася вперше.
Евер дебютувала для Miu Miu, причому знімав її зірковий дует фотографів, Мерт Алас та Маркус Пігготт.
Нагадаємо, Евер вчить російську мову.
Фото з Instagram Андерсон та MiuMiu
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