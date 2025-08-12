Стрибунка у висоту Геращенко з чоловіком і 2-місячною донькою показали ніжності на тлі Карпат

Українська стрибунка у висоту та бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року Ірина Геращенко показалася з чоловіком і донькою у Карпатах.

30-річна спортсменка попозувала у горах, де замилувала теплими обіймами з Сергієм Спільняком та 2-місячною Діаною.

До речі, чоловік Ірини також легкоатлет. Цікаво, ким стане Діана у майбутньому

На честь дорослішання батьки зробили сімейний фотосет

Схоже, Діана точно не хвилювалася перед зйомкою, ба більше, розслабилась

Як відомо, Геращенко - подруга легкоатлетки Юлії Левченко. До речі, Ірина була на весіллі Юлії та бігуна Юрія Кіщенка у липні минулого року.