Стрибунка у висоту Геращенко з чоловіком і 2-місячною донькою показали ніжності на тлі Карпат

Марія Мельник - 12 серпня, 18:00

Українська стрибунка у висоту та бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року Ірина Геращенко показалася з чоловіком і донькою у Карпатах.

30-річна спортсменка попозувала у горах, де замилувала теплими обіймами з Сергієм Спільняком та 2-місячною Діаною.

Сергій з Іриною та донькою

До речі, чоловік Ірини також легкоатлет. Цікаво, ким стане Діана у майбутньому

Ірина з чоловіком і донькою

На честь дорослішання батьки зробили сімейний фотосет


Геращенко з донькою у Карпатах

Схоже, Діана точно не хвилювалася перед зйомкою, ба більше, розслабилась

Спортсменка з чоловіком і донькою у Карпатах

Як відомо, Геращенко - подруга легкоатлетки Юлії Левченко. До речі, Ірина була на весіллі Юлії та бігуна Юрія Кіщенка у липні минулого року.

Читайте також:

Фізіотерапевтка, спортсменка, співачка, актриса і фотографка: ще п’ять учасниць "Міс Україна Всесвіт"-2021

"Я більше нічого не боюся": 25-річна спортсменка, чиє тіло понівечила тяжка хвороба, знялася для Vogue Italia

"Спортсменка на масі": Раміна у спортлуці показала, як освітлення може впливати на вигляд її тіла. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів