"Я більше нічого не боюся": 25-річна спортсменка, чиє тіло понівечила тяжка хвороба, знялася для Vogue Italia

Італійська спортсменка-паралімпієць Вероніка Йоко Плебані стала героїнею січневого номеру Vogue Italia. Дівчина, чиє життя мало не забрав бактеріальний менінгіт, назавжди пошрамувавши її тіло, запевнила, що той страшний досвід не лише не зламав її, а і позбавив страху.

25-річна Вероніка Йоко, яка займалася сноубордингом, каякінгом та виборола бронзу в тріатлоні на позаторішній Паралімпіаді в Токіо, зізналася, що її улюблений вид спорту - це "виснаження", і її пристрасть - це піддавати себе новим і новим випробуванням.

Вероніка втратила фаланги пальців через бактеріальний менінгіт фото з instagram vogue italia

На менінгіт Плебані захворіла в віці 15 років. Провівши чотири місяці в лікарні, де їй довелося ампутувати фаланги пальців рук та ніг, дівчина повернулася додому в інвалідному візку.

"Коли я була в лікарні, я думала, що ніколи не зможу забути того болю. Але я його забула. Ось чому сьогодні я більше нічого не боюся. Будь-яке випробування видається мені можливим", - поділилася спортсменка в інтерв'ю Vogue Italia.

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Як пригадує Вероніка Йоко, коли її виписали, її тато сів із нею в літак та полетів до Нью-Йорка, щоби взяти участь у благодійному марафоні напередодні основного забігу. Його команда штовхала перед собою візок із дівчиною.

"До фінішу лишалося лиш кілька кроків, але саме там у мене виникло це почуття перемоги, і я подумала: я мушу займатися чимось таким, що приноситиме мені цю радість", - розказала Плебані.

Спортом дівчина займалася ще до хвороби, і пристрасть до нього не згасла й після тяжкого випробування

Зі слів дівчини, її найпотужніша рушійна сила в житті - це цікавість, що ж буде далі.

"Навіть коли щось не так, або мені кепсько, саме розуміння, що скоро може статися щось прекрасне й дивовижне, робить мене щасливою", - поділилася вона.

Плебані - бронзова призерка Паралімпіади в Токіо 2020-го року

Вероніка Йоко має кількадесят тисяч фолловерів у Instagram. На її думку, людей цікавить її історія та її ставлення до власної зовнішності.

"Ми завжди вважаємо, що потрібно багато відваги для того, щоби показувати себе, коли ти маєш невідповідне тіло, але для мене це нормально. Я завжди думала про своє тіло як про інструмент, котрий дозволяє мені робити різні речі, а не як про обмеження. Насправді я здіснювала найекстраординарніші речі після того, як моє тіло пройшло цю трансформацію, тож я ніколи його не ненавиділа", - запевнила спортсменка.

"Краса - це багатоскладність. Квітки відрізняються одна від одної, але ніхто ніколи не скаже, що інакші квітки - негодящі, некрасиві чи не повинні мати місце в світі", - зазначила вона.

фото з instagram вероніки йоко плебані

Шрами на своєму обличчі й тілі Вероніка порівнює з лусочками русалоньки

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