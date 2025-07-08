"Спортсменка на масі": Раміна у спортлуці показала, як освітлення може впливати на вигляд її тіла. Фото
33-річна блогерка Раміна Есхакзай продовжує піднімати тему тіла у себе в Instagram.
Цього разу Раміна запостила фото у спортлуці і показала, яку роль освітлення відіграє для вдалого знімку фігури.
"Ваша спортсменка на масі. Зверніть увагу, що фото зроблені з різницею в 30 секунд. Зліва увімкнула світло. Справа темне світло, тінь на пресі. Ось так по-різному можна виглядати при різному освітленні", - пояснила вона.
Нагадаємо, Раміна, яка після двох спроб схуднути скинула 11 кілограмів, продовжує працювати над собою. У 2023 вона розказувала, як намагалася позбутися зайвих кіло і чому "обжиралася" наодинці з собою.
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