"Спортсменка на масі": Раміна у спортлуці показала, як освітлення може впливати на вигляд її тіла. Фото

Марія Мельник - 8 липня, 17:15

33-річна блогерка Раміна Есхакзай продовжує піднімати тему тіла у себе в Instagram.

Цього разу Раміна запостила фото у спортлуці і показала, яку роль освітлення відіграє для вдалого знімку фігури.

"Ваша спортсменка на масі. Зверніть увагу, що фото зроблені з різницею в 30 секунд. Зліва увімкнула світло. Справа темне світло, тінь на пресі. Ось так по-різному можна виглядати при різному освітленні", - пояснила вона.

Раміна у спідниці посвітила пресом

Зліва - фото при не дуже вдалому освітленні, яке дещо деформує тіло, а праворуч - вдале денне освітлення


Нагадаємо, Раміна, яка після двох спроб схуднути скинула 11 кілограмів, продовжує працювати над собою. У 2023 вона розказувала, як намагалася позбутися зайвих кіло і чому "обжиралася" наодинці з собою.

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раміна есхакзай
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