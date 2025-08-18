Мінімум цукру та цитрусові: Сумська поділилася універсальним рецептом ягідного джему

Марія Мельник - 18 серпня, 16:50

Акторка Ольга Сумська в Instagram показала рецепт полунично-цитрусового джему.

Зірка поетапно пояснила, як приготувати смаколик з сезонної ягоди.

Для приготування знадобиться: полуниця - 1 кг, цукор - 200 гр, сік лимона - половинка (або лимонна кислота чайну ложку на кг), апельсин - два шматочка зі шкіркою. З 1,5 кг ягід і склянки цукру виходить 5 баночок джему по 100 гр.

"Промили добре полуницю, почистили, порізали шматочками, додали цукор, перемішали і залишили на півгодини, щоб вона пустила сік. Вичавлюємо сік лимона, шматочки апельсина ріжемо дрібно і додаємо до полуниці. Починаємо варити на великому вогні. Не відходимо від плити протягом півгодини, постійно помішуємо", - порадила Сумська.


Рецепт джему - фото

Якщо вам раптом нікуди дівати свіжу полуницю

"Регулюємо вогонь від великого до середнього. Через 25-30 хв. пінка вивариться сама і джем готовий. Розливаємо по стерильним банкам, закручуємо обробленими кришками, перевертаємо верхом до низу і залишаємо до ранку", - проінструктурувала вона.

До речі, таке саме варення зірка робить з інших фруктів та ягід

До речі, зі смузі можна приготувати не лише смачний джем, а й корисний смузі. Раніше TabloID зібрав рецепти корисних напоїв від зірок.

