Тарабарова у чорному міні з бантом на спині зізналася, як одягалася б, якби не професія

Instagram співачки Світлани Тарабарової продовжує поповнюватись контентом у луках-міні.

Цього разу 34-річна виконавиця запостила зухвалі фото у маленькій чорній сукні з великим бантом на спині.

"Думала 17 хвилин, як підписати фото - час втрачений навіки, тому підписуйте самостійно, будь ласка. А у вас настрій одягатися "прекрасно" є? Якби не зйомки - я би ходила у тому ж самому спортивному костюмі , в якому сідала в машину 25 лютого 2022-го...", - зізналася співачка.

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До речі, Тарабарова ще й є багатодітною мамою

Емоція на обличчі і колір волосся виконавиці заряджають фото нереальним позитивом

Нагадаємо, раніше Тарабарова у плісованій міні називала вік своєї внутрішньої дівчинки.